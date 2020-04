Fonsi Nieto ha perdido a su padre y a su abuela en apenas días mientras España se encuentra cofninada por el coronavirus: "Un domingo enterramos a mi abuela y el lunes falleció mi padre", ha explicado el DJ y expiloto de motociclismo en laSexta Noche.

"Lo más sorprendente es que ninguno de los dos han sido por coronavirus, pero sí han sido víctimas colaterales por coronavirus. Si no viviéramos esta situación hubieran salido adelante: lo de mi padre no era una cosa como para perder la vida y mi abuela tenía 102 y cuando te meten en casa sin que te de el aire... te apagas", ha narrado.

A pesar de la difícil situación familiar, el DJ ha querido aportar su granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan. "Me puse en contacto con la Cruz Roja para donar el 100% de lo que se recaude con esta canción", ha explicado.

"A los dos días el que lo estaba sufriendo era yo", ha lamentado: "Tuve dos días muy tristes y al tercero cambié el chip. Hay que mirar hacia delante que es lo que hubieran querido todos los que tenemos alrededor".

Su éxito está funcionando "muy bien", según ha afirmado el expiloto. "Al final la música electrónica es más sencillo porque no tienes que grabar tantos instrumentos, pero he hecho más hincapié en el videoclip, por lo que hemos trabajado bastante porque con el confinamiento sacar todas las imágenes no ha sido tarea fácil", ha explicado el DJ.

Al ser preguntado sobre lo que más desea hacer cuando se acabe el confinamiento, el expiloto lo tiene claro: "Quiero abrazar a todos los que quiero. Quiero abrazar y decirle a la gente que a veces con la vida que llevamos y el estrés que manejamos no le damos importancia a los detalles, que ahora nos damos cuenta de que la tienen".

"En España se estaba viendo a la gente muy indignada, eran tiempos feos. Espero que con todo esto que estamos pasando salgamos unidos como lo que somos", ha explicado el expiloto, que ha asegurado que "tenemos el mejor país del mundo". "No cambio el peor sitio de España por el mejor de cualquier otra parte del mundo para vivir", ha zanjado.