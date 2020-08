Pau Donés nos descubrió su lado más personal en laSexta Noche. El cantante de Jarabe de Palo charló con Iñaki López con motivo del lanzamiento de su libro '50 palos' y su regreso a los escenarios. En esta entrevista, el cantante habló sobre la muerte de su madre, su papel como padre y el cáncer que sufría desde 2015.

"El cáncer me ha hecho la putada de alejarme de los escenarios. Somos atletas de la vida. Prefiero pensar que la vida nos pone retos y no obstáculos. En mi caso, el cáncer es un reto más que me ha puesto la vida y estoy intentando superarlo con muchísimas ganas", explicaba el cantante, que finalmente falleció el pasado 9 de junio a los 53 años.

Pau también confesó uno de los momentos que cambiaron su vida: la muerte de su madre siendo él un adolescente. "El cáncer, comparado con la muerte de mi madre, es un catarro mal curado. Mi madre nos dio una lección de vida a sus hijos. Se me fue el miedo a vivir, me convertí en un adolescente mayor", aseguraba el músico.

El nacimiento de su hija Sara, afirmó, le dio la vida. "Como pareja soy un desastre. Ser novia o novio de un músico no es fácil, estamos siempre fuera. Como amante, depende del día. Como padre he intentando dedicarle una gran calidad de tiempo a mi hija Sara, pero en cantidad de tiempo la he cagado a tope. No me pienso perder la adolescencia de mi hija", añadió Pau Dones, que defendía que "en la humildad está el secreto para ser un buen artista".