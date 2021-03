La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se pregunta en laSexta Noche "a qué juega mucha gente" en la política cuando escucha "tonterías que nada tienen que ver con lo que pasa la gente" en plena pandemia de coronavirus.

Y es que Calvo recuerda con emoción el haber pasado el COVID-19, algo que reconoce que le hace sentirse "mucho más cerca" de quienes lo padecen. "Me levanto por las mañanas y pienso en la gente que está en la UCI. No hay un solo día que no me acuerde", afirma.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, la vicepresidenta ve "disparatadas" y "mezquinas" algunas intervenciones que se producen en la política.