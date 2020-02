Iñaki López ha dado paso a un emotivo mensaje de la periodista Olga Viza a Matías Prats: "Creo que me avalan algunos trienios a su lado como para afirmar que debajo de esa camisa, Matías lleva un escudo antivanidad. Saca un notable alto en humildad. Él que siempre ha estado y está ahí sin fallos en momentos muy complicados, tiene un control brutal en plató. Tiene mil cualidades, pero déjenme que les diga que como 'autoestopista' no tiene precio. Se plantó en medio de la calle y paró a un coche de Policía. Esa fue nuestra particular inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona", ha recordado la periodista.

El presentador de informativos de Antena 3 ha sonreído al recordar aquella anécdota y ha dado más detalles sobre aquel día: "No había manera de llegar a nuestra posición de comentaristas porque era la inauguración y estaba aquello atestado. Habían cortado todos los caminos y la única posibilidad era montarnos en un coche de Policía y darle a la sirena", ha contado Matías Prats. Finalmente, ha contado que llegaron al lugar donde tenían que comentar las Olimpiadas "gracias a la amabilidad de estos señores".

En ese momento, Iñaki López le ha comentado que al periodista un atasco nunca le ha impedido llegar a tiempo a un acto, refiriéndose al día en el que tenía que entrevistas al rey Felipe VI. Llegaba tarde al acto en Madrid y un repartidor de pizzas le reconoció. "Me monté después de pedirle permiso de manera tal vez desaforada y me llevó con manos diestras sorteando obstáculos de todo tipo, incluyendo también a un par de policías municipales que miraron para otro lado cuando les dije quién me estaba esperando. Llegué justo a tiempo de inventarme una excusa diferente", ha explicado Matías Prats.

Sin embargo, la historia no ha quedado ahí. Y es que minutos más tarde, Susanna Griso ha pedido en un vídeo al periodista que contara el día en el que se olvidó que tenía que presentar un acto con el rey. "Lo que no nos habías dicho es que te habías olvidado de que tenías que ir, la historia cambia radicalmente", ha expresado Verónica Sanz, a lo que el presentador ha respondido en tono bromista: "Verónica tú y yo nos hemos llevado muy bien hasta hoy... tampoco hacía falta dar tanto detalle".

"Se me olvidó por completo y me avisó Cristina, nuestra secretaria de informativos de que faltaban cinco minutos para que empezara el acto y salí disparado", ha reconocido en ese momento Matías Prats.