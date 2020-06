“Verdaderamente indignado” y “muy disgustado”. Así se muestra Miguel Ángel Revilla con el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de Cantabria a percibir el pago de 22 millones de euros por las obras del Hospital Valdecilla.

“Ya sé que no tenemos el peso de los vascos y los catalanes en Madrid”, lamenta, calificando de “chapuza” este hecho.

“No me puedo creer que llegaran a recurrirlo. Lo perderán allí, ¿pero cuándo vamos a cobrarlo? Lo considero casi un ataque a la Comunidad Autónoma. Me tiene indignado”, critica.

Preguntado por Iñaki López si cree que esta decisión se debe a no apoyar la investidura de Sánchez, Revilla afirma no ser “malpensado”, aunque revela una anécdota con el lehendakari, Iñigo Urkullu. “¿A que a ti no te lo habrían hecho?”, le preguntó. “Se sonrió”, desvela. “El que tiene fuerza, consigue cosas”, zanja.

La advertencia de Revilla ante relajamientos

Miguel Ángel Revilla cree que de cara a la nueva normalidad hay que mantenerse alerta por posibles rebrotes, aunque reconoce que ahora las autonomías están más preparadas. “Hago un llamamiento”, afirma.

“A veces la gente me hace caso. Todos los días me enfrento a gente en la calle a la que llamo la atención. La mayoría somos sensatos, pero hay mucho desaprensivo. Por favor, no estropeemos lo que hemos conseguido, no volvamos atrás”, asevera el presidente cántabro.