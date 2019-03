Juan Diego: "Mande quien mande, estaremos en su contra y le haremos crítica"

JUAN DIEGO, EN 'LASEXTA NOCHE'

El actor Juan Diego lo tiene claro: mientras exista el ser humano y la libertad, la cultura tiene el deber de resistir. El actor no entiende la persecución que el Gobierno ha hecho hacia la cultura, con la subida del IVA cultural, y hacia los artistas. "Señores del Gobierno, ¿quieren que salgamos con una gorrilla a hacer espectáculos en la calle? Lo haremos". Para Juan Diego, "este país no se merece este castigo durante tantísimo tiempo". El actor insiste: se ha demostrado económicamente que la subida del IVA cultural al 21% no ha funcionado, y advierte, "mande quien mande, estaremos en su contra y le haremos crítica".