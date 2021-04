José Bono ha dicho en laSexta Noche que le llamó la atención que Iglesias dejase la vicepresidencia "con lo que insistió en ocupar el puesto, llegando a provocar otras elecciones". "Y ahora que es vicepresidente al año se va. Como me dijo un amigo, tanto jodió con ser vicepresidente y en un año se va. ¿Qué busca?", se ha preguntado.

"Pienso que él era muy amigo de Julio Anguita, y tengo que decir que eso me afectó. Podría darse la circunstancia de que la derecha tenga un buen resultado en Madrid, podría ser que él no contribuya a mantener los votos de Podemos que van en descenso y se me representa un peligro gravísimo de la extrema izquierda, el que ya tuvimos con Anguita: mucha extrema izquierda, pero buena pinza que hizo con el PP en contra del Gobierno socialista", ha manifestado.

En este sentido, el exministro de Defensa ha señalado que no descarta "esa pinza subiendo el PP y la izquierda atacándose desde un punto de vista intelectual". "Ojalá y no ocurra", ha apostillado.

En lo referente a Gabilondo, el expresidente del Congreso ha defendido que "ha sido fino a la hora de expresar su opinión diciendo 'con este Iglesias no'". "Gabilondo tendría que pactar primero con Errejón porque según las encuestas para que va a duplicar en votos o escaños a Podemos y esto desbarata un poco los planes épicos de 'dejo la presidencia para contener el avance, el no pasarán...', esa épica que Iglesias pone", ha expresado.

Por último, Bono ha señalado que Sánchez "quizás duerma más tranquilo" con Pablo Iglesias fuera del Gobierno. "Yo estaría más tranquilo viendo a Iglesias como diputado autonómico de Madrid, que como vicepresidente del Gobierno. Lo más importante es que, menos los que votan a Podemos, toda España está más tranquila con Iglesias fuera del Gobierno".