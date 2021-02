¿Cómo ha conseguido Jordi Évole la entrevista con el expresidente del Gobierno José María Aznar? Es una de las preguntas que Iñaki López ha lanzado desde laSexta Noche al presentador de Lo de Évole, que en el programa ha desvelado alguna de las claves de su encuentro con el exlíder del PP y exmandatario español: ¿hubo momentos tensos durante la entrevista?

"Hay momentos de todo", ha reconocido Évole, que no obstante ha añadido que últimamente no le "apetece mucho tensar las entrevistas porque bastante crispados estamos ya. "Hubo temas difíciles porque no eran agradables para Aznar, pero todo fue por los cauces de la educación", ha apuntado el periodista, si bien ha matizado que "de los temas más candentes se le pregunta absolutamente todo".