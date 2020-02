Jordi Évole ha explicado cómo surgió la posibilidad de hacerle una entrevista a Oriol Junqueras con cámaras en prisión. "La hemos hecho porque las competencias de prisiones están transferidas en Cataluña, y Oriol Junqueras cumple condena en la cárcel de Lledoners. Después de insistir y ser muy pesados, como muchos otros, nos dejaron entrar y hacer la entrevista".

Pero ¿ha visto algún cambio en Junqueras desde la última vez que le entrevistó? "No, y me ha soprendido", ha respondid el presentador de Lo de Évole, que ha explicado el porqué: "A todos los presos que hemos entrevistado la cárcel supuso un cambio en su vida. Pero con el que menos he tenido esa sensación es con Junqueras. Parece que para él la cárcel es una estación más de su hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña, y que allí está cumpliendo una etapa".

Sin embargo, Évole ha reconocido que no lo está teniendo tan fácil con otros presos a los que le gustaría entrevistar: "Estamos teniendo dificultades en las cárceles que dependen del Ministerio del Interior. Sigo dándole el coñazo por tierra, mar y aire a Fernando Grande-Marlaska para poder grabar. No nos quedan muchas semanas".