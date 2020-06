La ministra de Igualdad, Irene Montero, habla en laSexta Noche del clima de alta tensión que se vive en la política, algo que cree que "no ayuda" a la hora de llegar a consensos, aunque añade que esta crispación "impide ver que está habiendo también toma de decisiones".

"Hay que hacer autocrítica y hago autocrítica. Me gustaría señalar que incluso haciendo autocrítica, no es lo mismo decir que la violencia de género no existe a decir que hay que proteger a las mujeres para que no tengan miedo", opina Montero.

Montero asegura que no pueden "dejar sin respuesta" determinadas afirmaciones que cree que "vulneran los derechos humanos", señalando a la extrema derecha y a "una derecha que cada vez se parece más a la extrema derecha" como principales causantes de esta tensión.

En la entrevista, Irene Montero ha defendido el llegar a acuerdos para "cuidar lo permanente", refiriéndose a alcanzar pactos de Estado. "Es imprescindible", opina la ministra, cuestionando el "modelo fracasado" de derivar recursos de la Sanidad pública a la Sanidad privada.

Defiende a Marlaska

La ministra de Igualdad opina que Marlaska "ha dado muchas y suficientes explicaciones" de su decisión de cesar a Pérez de los Cobos. "Cualquier ministro organiza sus equipos, eso es así cuando gobierna el PP, el PSOE o el PSOE con Unidas Podemos en el primer Gobierno de coalición de nuestra historia", añade Montero.

La ministra asevera que el Congreso de los Diputados concluyó que el Partido Popular "organizó una estructura parapolicial" que "fabricó pruebas falsas para desprestigiar al adversario político", algo que cree que no debe existir en un país democrático.