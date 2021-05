Pablo Iglesias y Albert Rivera, los llamados a liderar un nuevo tiempo en la política nacional, han salido de la misma tras sonados varapalos electorales.

Para Gonzo, no es algo casual y no tiene sólo que ver con posibles "errores". "Tiene que ver con el ritmo que lleva la política, que ha vivido un paradigma brutal con la aparición de las nuevas tecnologías, también cómo los medios de comunicación hemos cambiado nuestra forma de informar. No estábamos acostumbrados a que alguien que aparece en política 'desaparezca' en cuatro, cinco o seis años", analiza.

Además, el periodista anuncia que el próximo programa de Salvados se centrará en la crisis que vive Ciudadanos, con testimonios de protagonistas del partido en una transición en la que perdió la fuerza que tenía y que casi le lleva al Gobierno central.