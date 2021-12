Pedro J. Ramírez desvela algunos episodios de su veterana carrera en el periodismo en su libro 'Palabra de director', entre los cuales destacan sus conversaciones con Felipe González.

En una de esas charlas, el expresidente del Gobierno dijo al periodista sobre ETA la siguiente frase: "Si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos".

"Puedes imaginar el impacto que me causaron esas palabras. No las he olvidado desde entonces", reconoce Pedro J. Ramírez a José Yélamo. Para el periodista, esas palabras "reflejan a un presidente del Gobierno que no tenía convicciones democráticas ni sentido de los límites".