Flore Olive: "Corinna tenía muchas ganas de hablar"

Durante toda la semana, la princesa Corinna ha copado las portadas. Dos entrevistas en el diario 'El Mundo', una en la revista '¡Hola!' y otra en la publicación 'Paris Match'. 'LaSexta Noche' se ha desplazado hasta París para hablar con Flore Olive, la periodista que entrevistó a Corinna para la revista francesa.

"Habla ahora porque aparece en los correos de Diego Torres. Pienso que solo quería contestar a las acusaciones", ha explicado Olive. La princesa Corinna no cobró por su entrevista a 'Paris Match'. "Yo no he hecho ninguna negociación por la entrevista, simplemente la hice", señala Olive. Corinna y la periodista tuvieron una conversación de una hora a solas. "Me hablo un poco de su actividad empresarial y de su hijo que estaba enfermo".

La periodista señala que Corinna "tenía muchas ganas de hablar". Según Olive, su objetivo era dejar claro que no tiene nada en contra de la Familia Real española. "No quiso contestar qué tipo de actividad había realizado para el Gobierno español". Flore Olive cuenta que Corinna leyó la entrevista antes de que se publicara, aunque no cambió nada del contenido.