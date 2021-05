Luis María Anson ha afirmado en laSexta Noche que "ha habido una campaña terrible en contra del rey padre, la mayor parte asentada sobre cuestiones especulativas". "Hay quien quiere derribar la monarquía porque es el eje de la Transición, y para derribarla se crea un gran escándalo en torno al rey padre para que eso afecte a Don Felipe, porque toda la operación contra Don Juan Carlos va para debilitar la figura de Don Felipe", ha manifestado.

Así, el fundador de 'La Razón' ha defendido que el rey emérito ha "reconocido una irregularidad fiscal que prácticamente han tenido la inmensa mayoría de los españoles". "Todos tenemos defectos y para juzgarte hay que ver aspectos positivos y negativos; si viéramos sus casi 40 años de reinado, veríamos que los aspectos positivos son abrumadoramente superiores a los negativos y Don Juan Carlos es uno de los cuatro grandes reyes de la historia de España", ha expresado.

En la misma línea, el periodista ha subrayado que "el conjunto es altamente positivo para España" y ha destacado que "es muy importante no caer en una insidia cuyo objetivo no es Juan Carlos, sino Felipe". "Vamos a intentar ser justos. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando veo que a un hombre que ha estado 40 años trabajando por España sin fallar en un acto, que de pronto le estemos tratando como si fuese un mindundi de tercera división. Es completamente injusto y hay que decirlo de una manera clara. Ya está bien la persecución a Don Juan Carlos", ha sentenciado.