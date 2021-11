Una imagen de Letizia captada por las cámaras durante una cena de gala ha sido muy comentada esta semana por este gesto: al no saber qué hacer con la mascarilla, la reina la ocultó bajo su plato. Un gesto que la mesa de expertos ha analizado en laSexta Noche, donde han explicado dónde habría que guardarla realmente.

"No está bien hecho, pero entiendo que en ese momento no tuvo dónde meterla", ha señalado la doctora Olga Mediano, que no obstante ha incidido en que la mascarilla no debe ir "debajo del plato ni en ningún sitio encima de la mesa".

"Lo suyo es un portamascarillas y si no, un sobrecito", ha apuntado la neumóloga, que ha indicado que se trata de una cuestión higiénica, puesto que "luego los camareros van a tener que recoger ese plato".

En idéntico sentido, José Antonio López Guerrero ha advertido en contra de "dejarla encima de la mesa ni dejarla debajo del plato". "Hoy hay hasta portamascarillas ya de diseño", ha apostillado.

¿Y guardársela en el bolsillo? Mediano explica que no es lo correcto, pero "te perjudica solo a ti, luego te lavas las manos y ya está". Puedes ver el análisis de los expertos en el vídeo que ilustra estas líneas.