Évole: "Tenía un regalo para Otegi y no fui capaz de dárselo"

Jordi Évole ha recordado en 'laSexta Noche' cómo fue su entrevista a Arnaldo Otegi. "La entrevista fue muy tensa". Jordi Évole llego a pedir consejo a su madre en 'Salvados' para la entrevista de Otegi. "Nadie nos esperaba en aquel mítin de Otegi y nos presentamos allí".

Évole confiesa que ese día había más gente de lo habitual detrás de las cámaras. "Ese día llevaba un regalo para Otegi, pero había tanta tensión en el ambiente que no fue capaz de dárselo". Era una camiseta de la selección española con su nombre. "El realizador no quiso darme la camiseta al ver la tensión que había".

La entrevista se realizó en un momento en el que no había tregua de ETA. "Nos pensamos mucho emitir esa entrevista". Jordi Évole cuenta cómo algunos medios le acusaron de estar a favor de ETA. "Sólo fui a hacer preguntas. Yo no quiero estar en ninguna trinchera. Al no estar con ningún bando es más fácil que te lleves los palos".