"Estamos en manos de los que roban, que son a quienes hemos votado"

Iñaki López pregunta a los miembros de Hombre G por el caso de muchos jóvenes españoles que se tienen que ir al extranjero para encontrar oportunidades de empleo. “A mí me parece horrible. Últimamente se ven más casos de jóvenes con máster que están limpiando retretes en Londres", explica Summers. "Me parece horroroso que los jóvenes que acaban con matrícula se tengan que ir a buscarse la vida porque dentro de muy poco lo vamos a pagar. Vamos a ver que los grandes profesionales están por ahí, y aquí nos hemos quedado los que nos gusta ver el partido y comer jamón".

Iñaki López pregunta si la subida de las becas acaba con la desigualdad de oportunidades y Dani Mezquita se muestra tajante: "Para nada. Creo que hay que apoyar la Educación a todos los niveles. Pagamos muchos impuestos para que la gente que no tenga oportunidades las tenga, me parece que está mal".

La mayor preocupación de los españoles en la actualidad es la corrupción de nuestros políticos, un tema que tampoco se les escapa a los músicos de esta popular banda. "La corrupción es repugnante, asquerosa y muy triste porque está en todas partes", sentencia Summers. "A mí me cabrean los corruptos, quienes consienten, quienes no hacen nada y quienes te dicen que tú harías lo mismo. No es así. Yo hablo por mí y yo no haría eso. Habrá más gente como nosotros que no habrá un duro en la vida".

Rafa Gutiérrez asocia corrupción a impotencia, un sentimiento que sufren muchos españoles. "Lo peor de la corrupción es la impotencia de quienes ponen ese dinero que están robando. Nos quejamos todos pero cada día hay algo distinto y no podemos hacer nada. Estamos en manos de los que roban, que son quienes tienen el poder y a quienes hemos votado".