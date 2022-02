En la entrevista que José Yélamo, periodista y presentador de laSexta Noche, ha realizado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre sobre la última gran crisis que atraviesa el Partido Popular también ha habido espacio para la distensión, como muestra el vídeo que acompaña estas líneas. Yélamo ha pedido a Aguirre que fuera "totalmente sincera" a la hora de decir si había interés en retirar a Casado el liderazgo del Partido.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado cuando le ha respondido: "A mí eso no me lo tienes que pedir porque soy la política más sincera de España". Acto seguido, Aguirre ha confesado: "No le teníamos ganas a Pablo Casado, pero a Teo (García Egea) sí". Y tras esta apreciación, ha añadido: "Ha hecho una política dentro del partido...".