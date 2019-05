Errejón 'aclara' su incómodo momento con Rocío Monasterio (Vox): "He tenido mejores asientos en la vida"

Una de las fotos más comentadas en la celebración del 2 de mayo en Madrid fue la falta de contacto entre Íñigo Errejón y Rocío Monasterio, que estaban sentados juntos. Errejón ha explicado en laSexta Noche que "protocolo de la Comunidad de Madrid" le "puso entre la señora Monasterio de Vox y la señora Díaz Ayuso del PP".

El candidato de Más Madrid en la Comunidad de Madrid tira de humor para dar una posible solución al suceso: "Las podían haber puesto a ellas juntas que seguramente tenían mucho más que hablar. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, eso no significa hacerse amigo".

Carmena interviene para decir que "tampoco se habla tanto en esos actos", aunque reconoce que ella habla "con las piedras".

Errejón reconoce que no tiene nada en común con Vox: "No encuentro una sola idea que me junte a la gente de Vox. Yo estoy orgulloso de la España que tenemos, no quiero retroceder a aquella en la que mis padres tuvieron que luchar para que tuviera libertad. La gente ha votado que le importa mas las pensionas que las pistolas".

Errejón defiende subir impuestos a los más ricos: "No puede ser que pague más un autónomo que un millonario"

Manuela Carmena, sobre Vox: "Es muy duro que un falangista encabece una candidatura europea"

El alegato de Carmena y Errejón en favor del Orgullo LGTBI en Madrid: "Estamos orgullosos de ser una tierra de libertades, acogida, diversidad y tolerancia"