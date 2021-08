Beatriz Luengo sorprendió a Yotuel en laSexta Noche con una emotiva declaración de amor. La artista afirmó que ambos forman un "un equipo, un 'al lado', un muro". "Él es mi punto débil, no puedo soportar que hagan algo malo hacia él porque es la mejor persona que conozco. Es guapísimo y sé que lo evidente es estar enamorada de él por su físico, pero a mí se me ha olvidado su físico, lo más bonito es él por dentro", expresó Luengo.

Por su parte, Yotuel también se deshizo en halagos hacia su mujer: "Es mi muro, es mi estabilidad, es mi paz. A veces no sabemos quién tiene más del otro. Le doy gracias a la vida todos los días por ponerme a esta mujer tan valiente, tan hermosa y con tanto coraje a mi lado", manifestó, a lo que añadió: "Si no fuera por ella, yo no sería quien soy".

Sin embargo, al ser preguntada Beatriz Luengo sobre cómo lleva lo de ser la mujer de uno de los rostros más importantes de la disidencia cubana, la actriz reconoció que trata de "estar lo más aislada posible" y que es un momento "difícil" para ella porque acaban de tener una bebé de tres meses. "Lo vivo con sufrimiento, con miedo a veces, porque sé de lo que son capaces. Veo los ataques que nos lanzan en redes, pero estoy muy orgullosa porque yo me casé con un hombre y con la libertad de una país", dijo Luengo, quien destacó que lo de Yotuel por Cuba "es una pasión que estaba antes" de que ella llegase a su vida. "Él quiere ver a su país libre y le acompaño como puedo", concluyó.