Elpidio Silva: "El poder judicial en España está secuestrado"

El juez Elpidio Silva arranca la entrevista con fuerza afirmando que "España, como consecuencia de la impunidad de los corruptos, se está vendiendo a la baja. El país está pagando una prima de riesgo por impunidad judicial no valorada, que está haciendo que ahora mismo algunas entidades que se han intentado reflotar con 9.000 millones de euros se vendan por 1.000 millones. Esta pérdida de riqueza la ciudadanía ya no la aguanta".

Miguel Blesa tendrá que volver a declarar, esta vez ante el juez Toro, y será por la compra del banco de Florida. El juez Elpidio Silva explica que Blesa durante todo este tiempo estaba constituido como imputado. "Lo que hay que investigar es por qué, durante cinco meses, en la causa Banco de Miami, no se hace nada ni se investiga nada".

Elpidio José Silva considera que el fiscal Moix debe ser objeto de investigación profundamente. "Todo lo que está pasando aquí es de una legalidad que no podemos soportar. Este señor ha formado una querella desatinada y sin sentido contra mí".

En este punto interviene el periodista Eduardo Inda, que pregunta al jurista si, dada su reciente prodigalidad en los medios de comunicación, tiene intención de comenzar una carrera política. "Durante 25 años toda la ciudadanía sabe que no he aparecido en un plató de televisión, pero no estoy dispuesto a que se abuse del poder judicial, a que se pisotee el país y a que se haga lo que se está haciendo. Haré lo que tenga que hacer. Esta situación se ha salido de los juzgados. Hay compañeros míos que serán señalados convenientemente".