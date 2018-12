El veredicto del exjuez Garzón sobre la sentencia de 'La Manada': "Es una agresión sexual sin paliativos"

Para Baltasar Garzón, exmagistrado y promotor de 'Actúa', en el caso de 'La Manada hubo "agresión sexual sin paliativos" y considera que se dió "una situación de clara intimidación e incluso de violencia".

Sobre Cataluña, ha afirmado "que no hay ni rebelión ni sedición. No deberían estar en prisión preventiva". En este sentido, ha lanzado una comparación: "Si hubo intimidación y violencia en el tema del procés, ¿por qué no en el caso de 'La Manada'?".

El exmagistrado también ha entrado a valorar los procesos judiciales por chistes y parodias considerados polémicos. Garzón se ha mostrado tajante: "El humor puede ser desagradable, y se puede no estar de acuerdo con quien lo hace, pero no podemos llevarlo como un delito de odio".