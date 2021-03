Margarita Robles ha expresado sentir "una enorme vergüenza" ante el ataque machista de un diputado del PP a Yolanda Díaz. "Personas que hacen esos comentarios no merecen estar en política. Es una falta de respeto no solo a la ministra Yolanda Díaz, sino a todas las mujeres. Yo me siento absolutamente ofendida por este tema", ha manifestado.

En la misma línea, la ministra de Defensa ha defendido que las mujeres llevan "mucho tiempo trabajando con rigor" y ha criticado que "esa frivolidad en los comentarios es impropia de quien representa a los ciudadanos que le han votado". "Yo creo que el PP no debería aceptar estas consideraciones que son absolutamente ofensivas para cualquier mujer en este país", ha expresado.

Además, Robles ha afirmado que el Ministerio de Igualdad "tiene un trabajo difícil porque en este país hay muchísimo machismo todavía". "Lo estamos viendo, queda mucho por hacer y las mujeres no vamos a consentir estos comentarios machistas porque son inaceptables y violan los principios básicos de la convivencia", ha denunciado.

El diputado del PP Diego Movellán pronunció un comentario machista en referencia al que será el nuevo cargo de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera del Gobierno: "Hablan mucho sobre igualdad en su partido, y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en escalafón si se agarran bien a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", afirmó.