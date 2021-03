Patricia Ramírez, visiblemente emocionada, ha expresado en laSexta Noche sentirse "agotada" y "desgastada tras pasar "tres años pidiendo que se callara la rabia, que se dejase a Gabriel irse a su mar" y a sus padres "poder vivir".

"Después de la sentencia de nuestro hijo no tenía la intención de volver a exponerme públicamente, pero tengo la necesidad de salir a pedir ayuda y voluntades que nos protejan porque si no, esto no va a poder parar nunca", ha manifestado la madre de Gabriel Cruz tras denunciar públicamente el uso de fotos de su hijo para conseguir 'likes' y en webs de contenido gore.

"Supongo que esto último es lo que ha hecho que saques tus entrañas porque en el fondo mi hijo grita desde mi corazón pidiendo que no se haga esto con él ni con nosotros y a veces no sé de dónde saca una la fuerza para pedir esta petición de auxilio desesperada y pidiendo voluntades para que nuestro Gobierno tome las medidas necesarias para que no nos tengamos que ver después de su fallecimiento en esta lucha entre la Policía, las denuncias y, en el fondo, en este mal vivir por preservar su memoria y la tranquilidad de toda su familia", ha expresado.