¿Por qué Poli Díaz, conocido como el 'Potro de Vallecas', no veía nunca vídeos de sus rivales antes de sus encuentros? A esta pregunta ha respondido el boxeador en laSexta Noche con una curiosa explicación: "Si lo veía me daba miedo, pero si no, no podía tenerle respeto a mi rival".

A colación de esta anécdota, ha reflexionado sobre la forma de afrontar los combates. "El que es miedoso y se sube al ring es más valiente que el valiente. Si tiene miedo y encima va para arriba… ya le echa cojones", ha explicado Díaz, que ha concluido a este respecto: "Por eso no veo los vídeos, para poder subir al ring".