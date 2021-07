En una nueva crisis económica como la que atravesamos a causa de la pandemia de coronavirus, Karlos Arguiñano ha lanzado un mensaje a los jóvenes. Alabando las bondades de los oficios tradicionales y de la Formación Profesional, el cocinero pide "no tener miedo al trabajo".

En el vídeo, se pregunta qué pasa con trabajos como el de carpintero, fontanero o soldador. "Yo soy de los de FP y me he ganado la vida, he tenido mucha suerte de caer en televisión, de haber caído bien y de tener un equipazo de trabajo a mi alrededor, las cosas me han ido de largo y bien", asegura.

Además, vaticina que habrá "muchos problemas" para recuperar el terreno perdido por la pandemia de coronavirus. Puedes volver a ver este momento de la entrevista de Iñaki López a Karlos Arguiñano en el vídeo que acompaña a estas líneas.