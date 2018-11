Carlos Bardem: "Seguramente la gente de VOX militaba en el PP o Ciudadanos y se les quedan cortos"

CUESTIONA A LA FORMACIÓN VOX

El actor Carlos Bardem ha dicho en laSexta Noche que "los asistentes al acto multitudinario de VOX ya estaban ahí, no se han bajado de un platillo volante". Además, ha dicho que "el fascismo o el franquismo no se pueden blanquear ni justificar, hay que combatirlos", que "la Fundación Franco debería estar ilegalizada" y que "gente que defienda postulados xenófobos, racistas y homófobos no debe tener lugar a la difusión de sus ideas".