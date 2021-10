Xavier Sardà y Boris Izaguirre han hablado sobre el problema de la homofobia. Sardà ha lamentado el hecho de que haya gente "que va por la calle con miedo". "Esto me parece terrorífico y, sobre todo, que sean muy jóvenes, pero es porque han dejado de tener la referencia", le ha respondido Izaguirre, quien ha destacado que no se ven "besos entre personas del mismo sexo continuamente, ni en la publicidad, ni en la televisión, ni en la calle".

Así, el periodista ha recordado una ocasión en la que él fue agredido en el cine. "Yo estaba muy excitado porque iba a ver King Kong y yo soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible, me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara", ha recordado. Sin embargo, de aquel suceso lo que más recuerda es cómo se quitó la sangre, se levantó y entró a la sala porque nadie le iba a impedir estar en el cine y ver esa película.

Para Boris Izaguirre, "los que pegan a los gais es que son gais también o que tienen un conflicto interior". "En vez de pegar, lo mejor es probarlo", ha defendido.