El ritmo de vacunación contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid está siendo menor al planteado inicialmente. Una situación contra la que el exministro José Bono ha cargado en laSexta Noche: "No encuentro explicación a que en Asturias estén en el porcentaje más alto de vacunación y en Madrid no se llegue al 11%".

"Poner una vacuna, aunque sea contra la COVID, no es una operación a corazón abierto. No quiero decir que lo pueda hacer cualquier persona, pero esto no se entiende", ha insistido Bono, que considera que "debería exigirse responsabilidades a quienes no explican" el porqué de este proceso: "Que los sanitarios están de puente no cuela".

De esta manera, Bono ha insistido en laSexta Noche en la necesidad de saber por qué Madrid está vacunando a un ritmo menor del esperado: "¿Qué hacen con las vacunas, dónde están? Que lo expliquen. No es la hora de ganar las elecciones, sino de ganar al virus. Debemos ser generosos a la vez que exigentes".