Matías Prats no era buen estudiante durante su juventud, tal y como ha reconocido él mismo en laSexta Noche. Por ese motivo, su familia le mandó durante un verano a un internado de Antequera, mientras ellos se iban de vacaciones.

Prats ha definido ese internado como "rígido, poco flexible, y bastante duro". "Se acordarán los que pasaron por aquel internado en esos años, aunque ya habrá cambiado por completo. No tiene nada que ver cómo se instruía a los chavales repetidores y malos alumnos que éramos los que aterrizábamos por allí a los que van ahora, que seguramente serán ejemplares", ha afirmado el presentador de informativos de Antena 3.

En esta línea, el periodista ha insistido en que el internado "era duro". "Había castigo físico y te soltaban dos tortas por menos de nada. A mí me tocó en una ocasión", ha recordado, relatando a continuación cómo ocurrió: "Una vez que entré de noche en los dormitorios, que era un barracón enorme con literas, iba jugando con otro compañero. De la luz a la oscuridad sabes que hay unos momentos en los que se pierde la visión y no la vi llegar. Me dejó dos o tres dedos señalados", ha expresado, añadiendo que "afortunadamente fue la única experiencia negativa" que tuvo en ese sentido.