Arturo Pérez-Reverte: "¿Qué puedo temer, una inspección de Hacienda? Ya me ha machacado Montoro, como a todos"

ENTREVISTA A ARTURO PÉREZ-REVERTE EN 'LASEXTA NOCHE'

Arturo Pérez-Reverte se ha mostrado muy crítico con la actualidad política y social en sus libros y en sus artículos. "Yo tengo una ventaja, que es que yo no dependo de este país para vivir". El escritor asegura que son sus lectores los que le dan esa libertad de crítica y expresión, "puedo opinar porque no tengo nada que perder". Pérez-Reverte insiste en que no tiene nada que temer. "¿Qué puedo temer, una inspección de Hacienda? Montoro ya me ha machacado como a todos".