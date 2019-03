Arturo Pérez-Reverte: "No hay manera de que las ideas sean debatidas y circulen"

ENTREVISTA A ARTURO PÉREZ-REVERTE EN 'LASEXTA NOCHE'

El escritor Arturo Pérez-Reverte sostiene que vivimos tiempos en los que queremos a nuestro enemigo derrotado y en silencio. "No hay manera de que las ideas, aceptadas o no, propias o contrarias, sean debatidas y circulen". Reverte reconoce que podría estar horas en silencio escuchando a Franco, Pinochet o cualquier 'enemigo' hablar, "aunque luego me dieran ganas de correrlos a gorrazos". El escritor cree que "nuestra penosa historia nos ha llevado a eso de estás conmigo o contra mí".