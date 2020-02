Almudena Grandes, que ha acudido a laSexta Noche para presentar su nueva novela, 'La novia de Frankenstein', ha criticado duramente la medida del veto parental que quiere implantar Vox en el sistema educativo español: "Es el 'pin neandertal'. Mientras el dinero de todos no sostenga únicamente a la educación pública, decir que el Estado mete las manos en las familias es algo que no deberíamos tolerar".

En este sentido, la escritora ha recordado: "¿No dice la derecha siempre que hay que cumplir la ley? ¿Es que hay leyes que cumplir y leyes contra las que rebelarse? Hay una ley educación aprobada por mayoría en el Parlamento, y se tiene que cumplir en todos los colegios". Y ha añadido: "Si esto es un problema, acabemos con la concertada y los que quieran pagar una escuela privada carísima en la que puedan meter mano, que la paguen".

Sobre las declaraciones de dirigentes de Vox como Santiago Abascal, Javier Ortega Smith o Rocío Monasterio en defensa del veto parental, Almudena Grandes se ha mostrado contundente: "De todo esto, lo más grave es la difamación sistemática. Una no sabe qué son más: si tontos o malos. No se sabe si no saben leer o si lo único que hacen es mentir".

Así, también ha rechazado las acusaciones de adoctrinamiento que la formación de extrema derecha ha vertido sobre el sistema educativo, y ha advertido: "Con la tradición católica de este país podríamos llegar a que un padre dijera: 'Yo no soy partidario de que mi hijo estudie la evolución'".