Alegato feminista de Aitana Sánchez-Gijón: "La caverna está resucitando y es cuando más unidas hay que estar"

Aitana Sánchez-Gijón ha visitado laSexta Noche para hablar sobre 'La vuelta de Nora', la obra de teatro que realiza en el Teatro de Bellas Artes, en el centro de Madrid y que es la continuación de 'Casa de muñecas'.

En ella, se muestra a Nora, una mujer de la alta burguesía que lo abandona absolutamente todo por un sueño, por conocerse a sí misma, por realizarse como mujer y como persona. Abandona a sus hijos, una buena posición social, abandona a su marido, incluso la creen por muerta al no dar noticia alguna. Se convierte en una escritora de éxito, pero debe volver a casa ante las complicaciones.

'La vuelta de Nora', toda una obra feminista

Así lo explica la actriz: "Es un trance muy complicado, pero ella vuelve con una determinación clarísima, y vuelve porque no tiene más remedio, porque está en peligro de perderlo todo, incluso de ir a la cárcel; ha actuado como una mujer libre y, sin embargo, como mujer casada que sigue siendo, pues ha hecho muchas cosas que las mujeres casadas no podían hacer sin el consentimiento de su marido. Ha hecho negocio, ha escrito libros y publicado, ha tenido amantes... y por todo eso, ahora está en riesgo de perder su prestigio y su libertad y todo lo que ha conseguido. Entonces, no tiene más remedio que volver para afrontar esta situación".

La primera parte, 'Casa de muñecas', está escrita en 1880, hace 150 años, y se trata de un argumento que puede resultar muy actual. "Ella habla del dolor que le causó, sobre todo, dejar atrás a sus hijos, que es lo que más odia de lo que hizo y lo que aún le duele. Es terrorífico que una mujer abandone a sus hijos, así como los hombres lo han hecho históricamente y siempre se les ha justificado", comenta la actriz.

Además añade: "Nora habla muchas veces de la posibilidad de suicidarse, porque en el momento en que se le cae la venda de los ojos y se da cuenta de que es un ser completamente alienado, que no existe por si misma, y se da cuenta de que quiere encontrarse y encontrar su propia voz y saber quién es y qué desea de la vida, pues tiene que dejar atrás toda esa vida, incluidos los hijos; era eso o suicidarse, seguramente. Entonces, opta por iniciar esta nueva vida".

La actriz critica de esta manera la sociedad actual, y cómo no ha cambiado mucho desde entonces: "Afortunadamente, hoy en día no tenemos que decidir entre nuestros hijos o tener una carrera profesional, pero lo que sí nos pasa es que tenemos que trabajar el triple".

La protagonista de esta obra de teatro se convierte en un icono feminista, y así lo expresa. A día de hoy, las cosas han cambiado mucho, pero una mujer que renuncia a la maternidad para dedicarse a su carrera profesional, es juzgada. "Nosotras las mujeres, en estos 150 años, hemos avanzado lo que no hemos avanzado en milenios; esta revolución feminista que empezó a finales del siglo XIX, nos ha traído a una igualdad teórica y real en algunas cosas, pero no es una igualdad real al 100%", denuncia la actriz, que cree que ahora estamos "en ese 'despertar', como le pasó a Nora, en el que nos damos cuenta de que hemos tolerado ciertas cosas por 'inevitables', pero cada cierto tiempo "hay una toma de conciencia y un despertar".

Cuando le preguntan sobre el 8 de marzo y el papel del hombre, responde que "como sociedad, vamos a ganar todos", y que "para lograr esa igualdad real, los hombres tienen que perder privilegios y las mujeres ganar en derechos", y eso es lo más duro de aceptar.

Sánchez-Gijón explicó, en una entrevista con Mercedes Milá hace años, que su madre siempre los crió en igualdad, pero que ella se encargaba de la casa; acepta que esto "sigue pasando a día de hoy" y que "en cualquier comida familiar o con muchos amigos, cuando terminamos de comer, las mujeres nos levantamos y empezamos a 'trajinar', y algunos hombres lo hacen" pero no siempre.

Criada en igualdad y criando en igualdad

Por ello, defiende que la educación "es fundamental". "Yo tengo un hijo y una hija, y están criados en igualdad absoluta. Noto que tienen los típicos 'rifirafes' de hermanos en los que se pelean por quién ha puesto la mesa o quién ha puesto el lavaplatos", pero alega que su hijo varón tiene muy integrado el concepto de igualdad.

Cuando le piden que describa el miedo que siente una mujer al ir sola de noche, relata: "Es un miedo que se te mete por la nuca, te recorre el espinazo y te da escalofríos, y creo que el 100% de las mujeres sentimos eso". Cuenta también sus experiencias, vividas desde muy joven: "Me han intentado meter mano en el cine, me han asaltado exhibicionistas en los parques, hace relativamente poco me han dicho barbaridades en la oreja pasando por la calle".

La actriz también ha explicado el incesante aumento de mujeres en las manifestaciones alegando que "nos movemos un poco por olas". Aitana explica que, en este último siglo, ha habido grandes avances y estos han sido fruto de grandes oleadas. "Una vez que consigues cotas de libertad que no tenías antes y que se van integrando en la sociedad, parece que hay un momento de calma, y uno da por bueno haber conseguido lo que se ha conseguido, pero llega un momento en que sigue sin ser suficiente", explica recordando los casos del 'Me Too' y la Manada.

Cuando le preguntan sobre la posibilidad de tener en breves una presidenta del Gobierno mujer, esta responde: "En breve no parece, porque no veo ninguna candidata que asome a las elecciones de dentro de cuatro años; tenemos alcaldesas, presidentas autonómicas... pero sí que me gustaría mucho ver, y no dentro de mucho, una presidenta que haga políticas progresistas".

"Las redes sociales": por esto los actores ya no se mojan tanto

Sánguez-Gijón también ha hablado de la inactividad política de los actores en los últimos años: "Creo que es por el tema de redes, que frena un poco, porque ahora cualquier cosa que digas o hagas te llueve por todos lados", y ha explicado que ella tampoco "se moja del todo" en ellas por ser batallas que no le pertenecen.

Ante el cambio de Ley de Violencia de Género por Ley de Violencia Doméstica, no podría estar más convencida. "El lenguaje es un arma de manipulación muy poderosa, y cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre es cuando hay que tener la antena bien alerta. Ahora la caverna está resucitando y es cuando más firmes y unidas hay que estar", defiende la actriz, que, además, explica que le han ofrecido muchas ofertas políticas pero que nunca aceptaría porque "se dedica" al teatro para que la quieran, y "a los políticos los odia mucha gente".

Nunca entraría en política, pero sí opina de ello como ciudadana, y le gusta expresarse sobre todo cuando se trata de su puesto de trabajo. Al hablar sobre las subvenciones, Aitana comenta que "los partidos políticos, la industria automovilística, la agraria, la iglesia, también están subvencionados" y que "el ministerio de Cultura es de los que menos dotación económica recibe". No aspiran a vivir del dinero público, pero sí a tener una industria fuerte que esté apoyada y que reciba ayudas suficientes.

Cuando sacan a la luz otros personajes de su carrera, explica decidida que le va "la marcha". Doña Blanca, a la que interpretó en Velvet, tuvo un recorrido muy interesante, "ella es uno de los más grandes que he interpretado, lo he hecho cinco años".

También comenta la dificultad de las mujeres de más de 40 o 45 años para conseguir papeles en el cine o en la televisión: "Creo que ha sido así, sin ninguna duda, durante muchísimo tiempo, y lo sigue siendo a día de hoy. Pero están cambiando mucho las cosas gracias a que se están haciendo series increíbles e historias con personajes femeninos cada vez más complejos".

Por último, repasa su carrera como entrevistadora siendo muy pequeña, y llega a la nominación a los premios Tommy en esta última obra. Explica que no da miedo enfrentarse a ello, si no que "da mucha más seguridad". "Sabes que estás haciendo algo muy potente y que ya ha funcionado en Nueva York, que ha estado en Broadway las dos últimas temporadas, y ahora mismo se está haciendo en Argentina y en México. Se está haciendo en todo el mundo", comenta Aitana Sánchez-Gijón.

La obra 'La vuelta de Nora' estará hasta el 23 de junio en el Teatro de Bellas Artes.