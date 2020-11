Pagar por ir a trabajar. Es la situación que denuncia Alberto Barros, propietario de 'Casa Pagès' y 'Café Pagès', en laSexta Noche, un "despropósito" que "no hay quien aguante".

"Lo más grave no es que nos tengan que cerrar, es que nos limitan los ingresos, pero no los gastos", critica. Relata cómo sus negocios, con 16 personas contratadas, han pasado a ser llevados por apenas cuatro personas.

Además, cree que la limitación de los aforos en zonas de locales pequeños como el barrio de Gràcia "no hace viable" mantener el negocio a flote. viable. "Me gustaría ver a los políticos con su salario limitado al 30%. Muchos compañeros recibieron su último salario el mes de febrero", comenta a Verónica Sanz.

Por último, lanza un mensaje que hace que nos demos cuenta de la grave situación que vive: "No me he quitado mi salario: pago por ir a trabajar. Pagamos de nuestros ahorros para mantener nuestros negocios y mantener el colegio de nuestros hijos".