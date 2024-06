El próximo 9 de junio se vota en las elecciones europeas la composición del parlamento de la Unión Europea, unas elecciones claves para Enma López dada la importancia de evitar la entrada en ellas de la ultraderecha.

La socialista, en laSexta Xplica, ha pedido que los europeos acudan a votar para evitar la presencia de la ultraderecha en el parlamento: "Hay unas elecciones, el parlamento no está cerrado. Me gustaría que toda Europa saliera a votar por opciones que no sean de ultraderecha. Claro que me gustaría que voten opciones de izquierda, pero me gustaría que hubiera un partido de centroderecha razonable, pero no es el PP que veo ahora con Feijóo".

Sin embargo, tras un intenso debate con Celia Villalobos, Enma López dejó claro que representación no quiere en Europa: "No quiero un Europarlamento dirigido por quienes autorizan manifestaciones a favor de Mussolini o Franco".