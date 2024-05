El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha compartido una publicación en la red social en el que ha escrito que "la tauromaquia es parte de la cultura de España. Madrid, orgullosa capital del toreo, lo defenderá siempre frente al sectarismo". Aunque antes recordó una frase del poeta Federico García Lorca en la que decía que "'los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo'".

Una cita que ya provocó la respuesta de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, a la que ahora también ha respondido Enma López (PSOE) en laSexta Xplica: "Es una decisión que no pasa por el Congreso, pasa directamente por el Ministerio de Cultura. De ahí a lo que ha hecho el PP, citando a Lorca... Me parece tan indecente que lo haga en la misma semana en la que la ONU alerta de sus leyes de desmemoria cuando a día de hoy no sabemos miles de personar donde están sus huesos... Me parece de un nivel de indecencia incalificable".