José Luis Azañón, dueño de las peluquerías 'Rizos', ha querido responder a Afra Blanco en laSexta Xplica, y lo ha hecho así: "Cada vez que argumentamos algo respecto a los empresarios y sus beneficios, Afra siempre utiliza argumentos demagógicos para rebatir lo que he dicho", ha criticado.

"Te agradecería que me respetaras. No es demagogia. Tú has defendido a Ana Botín, y yo he defendido a los trabajadores", le ha respondido la sindicalista, tras lo que el empresario ha aclarado que él no justifica "los beneficios de la banca". En el vídeo principal de esta noticia, puedes ver el tenso momento entre el empresario y la sindicalista.