Durante el programa de la Sexta Xplica dedicado a la cuestión de las pensiones en España, la empresaria Paloma Martín hace una serie de propuestas sobre el sistema de dichas prestaciones proponiendo que guarden el dinero que se va generando para pagar la pensión en un futuro. Una propuesta que indigna a Camarero y que asegura que es injusta para las personas que no les vaya bien en su vida laboral.

"El concepto de privilegio viene precisamente en la comparativa con las pensiones a futuro. Yo considero que son privilegiados con respecto a mi generación, que no lo vamos a ser y por su puesto tienen todo el derecho del mundo a esa cotización porque era lo que el sistema les había prometido y así tiene que ser. No obstante, alguien tiene que pensar en una nueva fórmula si los demás queremos tener el mismo privilegio que están teniendo hasta el momento", expresó la empresaria Paloma Martín.

Sin embargo, José María Camarero no estaba del todo de acuerdo con la opinión de la empresaria ya que le pregunto que "por qué no propones tú la fórmula porque te veo muy segura". Ante la pregunta, Martín contesta que "guarden mi dinero el que yo estoy cotizando y que me lo guarden a mí para un futuro". Por su parte, Camarero le responde lo siguiente: "El que no le vaya bien en su vida laboral que se quede sin pensión, está bien que lo diga".