Rocío Núñez, experta en reproducción asistida, analiza la maternidad en España y critica la falta de formación en este aspecto. "Fisiológicamente, el problema es que no hay educación en las personas, desde el colegio o desde los institutos, de salud reproductiva. La idea que se tiene es que empieza a declinar la fertilidad a partir de los 40, pero a partir de los 25 empieza a declinar, a partir de los 35 se hace difícil el embarazo y a partir de los 40 se hace francamente difícil", sostiene.

Mariona Lozano, socióloga, apunta que, frente a la edad biológica se encuentra "la edad social a la que es óptimo ser madre": "El problema es la postergación, la dilatación de la entrada en la maternidad más allá de la edad reproductiva óptima".

Laura Grau, de 24 años, quiere ser madre, pero debido a sus circunstancias económicas es algo que en este momento no puede hacer. "Ahora mismo, con el sueldo que tengo no me lo puedo plantear. Estoy viviendo en casa de mi madre. Primero, debería tener mi propia casa, no quiero criar a mi hijo en casa de mi madre. Otra faena para ella. Luego, todos los gastos de un bebé, primero recién nacido, luego la guardería y después el cole", indica.

En este sentido, Laura se muestra tajante: "Si no tengo una buena base económica, no voy a poder darle una buena vida".