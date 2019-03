Eduardo Inda a Irene Montero: "El mantra de que doy votos a Podemos lo utilizáis para taparme la boca"

ASEGURA SER EL PERIODISTA CON MÁS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN DESTAPADOS

El periodista Eduardo Inda ha respondido en 'laSexta Noche' al "mantra de que doy votos a Podemos". "Lo utilizáis para taparme la boca, y no me la vais a tapar", ha señalado a Irene Montero, responsable de Movimientos Sociales de Podemos. "Mírame a la cara. ¿Yo soy Bárcenas? No, yo soy la persona que destapó el caso Bárcenas", ha comentado. "¿A que no soy Miguel Blesa ni Urdangarin? ¿A que no soy ninguno de los golfos que han saqueado este país? Soy el periodista que más casos de corrupción ha sacado", ha asegurado Inda.