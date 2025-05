"No lo digas muy alto": la cómica reacción de José Yélamo cuando Francisco Girao dice que tras el apagón "solo faltan los zombies"

Tras la pandemia de la COVID-19, la nevada Filomena que afectó a toda la Comunidad de Madrid, la erupción del volcán de La Palma y la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre; ha llegado el gran apagón que dejó a toda España sin luz el lunes 28 de abril.

Una jornada que pasará a la historia y sobre la que bromean los expertos, como Francisco Girao -director de Defensa de 'Atrevia'- en laSexta Xplica. "Ya solo faltan los zombies", espeta en mitad del programa. Una broma que hace gracia a José Yélamo. "No lo digas muy alto", no puede evitar reaccionar entre risas en riguroso directo.

En este vídeo, además, Girao reflexiona sobre cómo se ha utilizado "la herramienta del silencio" en la gestión de la crisis eléctrica y felicita a la sociedad española por cómo se ha comportado ante la misma.

"Me llama la atención que ha habido una excepción, no ha habido altercados y esto es complicado. No pasa ni en países vecinos. Es complicado que no se produjeran saqueos", afirma. "Nos tenemos que felicitar como país", agrega, y concluye su intervención diciendo que "nos tenemos que acostumbrar a este tipo de crisis eléctricas". Porque no ha sido la primera, ni será la última.