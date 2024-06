José María Camarero responde en laSexta Xplica a su compañero Javier Díaz-Giménez, quien sugiere a aquellas personas que, lo poco que ahorren, lo inviertan en Bolsa. "Siempre he defendido una cultura del ahorro, pero no digamos que con diez euros van a conseguir una rentabilidad del 5% cuando llevamos dos años con los tipos altísimos", dice el periodista económico, quien recuerda que los bancos, ahora mismo, "apenas dan un 0,6".

"Pero, ¡quién quiere dejar el dinero en el banco!", espeta Javier Díaz-Giménez, y añade que quien lo hace es un "un auténtico majadero". "No digas eso porque estas insultando", pide a Camarero. "Es mayor insulto que digas a una persona que ahorra diez euros que lo invierta en la bolsa", no duda en responderle él. "Por supuesto que se lo digo. Y lo repito, invierta usted en la Bolsa, que no tiene ningún riesgo a largo plazo", espeta el economista, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.