El periodista económico José María Camarero ha defendido este sábado en laSexta Xplica la cultura del ahorro como, según asegura, ha estado haciendo desde que llegó a la profesión. No obstante, no ha dudado en matizar que "cuando hablamos de esfuerzo (...) recuerdo un dato: hay 600.000 personas en España con pluriempleo, es decir, que trabajan en dos sitios distintos porque no llegan a final de mes" y "no para ganar más".

En esa línea, Camarero también ha defendido la "cultura financiera para todo el mundo", incluso para que haya "una asignatura en los colegios", pero considera que no se debe decir a la gente "que ahorre diez euros", aunque admite que "hay que empezar por algo". Aun así, ha recordado que "no le puedes decir a alguien que ahorre diez euros porque va a tener una rentabilidad del 5% siendo que llevamos dos años con los tipos de interés altísimos".