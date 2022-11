La periodista Rocío Arauz perdió a su madre hace solo una semana y culpa directamente al mal estado de la Sanidad Pública. Su madre murió en un hospital de Sevilla, después de un periplo en la provincia de Cádiz en el que los inexplicables dolores que sufría su madre no tuvieron diagnóstico ni respuesta.

Rocío califica la atención recibida de "deficiente". "Mi madre falleció el pasado día 3 de noviembre. Ella fue víctima de una presunta mala praxis, una negligencia médica", ha explicado afectada en laSexta Xplica. "No es que tuviera un fallo diagnóstico. Mi madre no tuvo un diagnóstico, no le realizaron pruebas", ha lamentado.

Según ha detallado, su madre empezó a sufrir fuertes dolores en la pierna y en la nalga. Dejó de ir al baño, de controlar la micción y, de la noche a la mañana, fue incapaz de caminar. Los médicos le dijeron, tras mucho insistir, en que sería necesaria una resonancia magnética pero no era urgente.

No fue hasta que llevó a su madre a otro centro en una provincia distinta cuando los profesionales, dice, "le presta atención". "Sufrimos una profunda deshumanización y maltrato", ha deplorado. En menos de 24 horas le comunicaron el cáncer de colon sin remedio de su madre, con el órgano perforado y metástasis. Lo único a lo que pudieron recurrir fue la sedación.