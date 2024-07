laSexta Xplica hablaba sobre el problema de la vivienda con Ricardo y Vanesa, dos personas que viven en un camping. Él es portavoz del camping 'La Fresneda' en Soto del Real y asegura que "nos están desalojando por intereses políticos y porque quieren especular con ese terreno".

"Igual que se especula con la vivienda, especulan ahora con un camping de lujo", afirma en el vídeo sobre estas líneas este hombre, que comenta que lleva este estilo de vida "porque lo elegí así" y que no se plantea la opción de adquirir o alquilar una vivienda: "Yo estoy perfecto como estoy, pero los poderes públicos no me dejan".

Ricardo defiende que "en países de la Unión Europea y en muchos otros sitios esto se está empezando a permitir": "Vemos un colapso de la vivienda y hay salidas, aunque las vemos con ojos de gueto y es una solución, aunque los poderes públicos te dicen que no", comenta este hombre ante la incredulidad de Gonzalo Bernardos.

Vanesa, por su parte, lleva 5 años viviendo en una mobil home por circunstancias económicas. Actualmente está intentando reflotar su empresa, pero ha recibido una notificación de que el camping en el que vive se cierra: "Me dicen que tengo que coger mi maleta y mi casa y no sé donde irme", apunta esta mujer, que asegura que su tipo de casa "solo se puede poner en un camping". Afirma que ha intentado irse a vivir de alquiler, pero por su situación es imposible y, además, "no me dan por mi casa ni la mitad".