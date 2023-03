Esperanza Navarro, psicóloga clínica, afirmó en laSexta Xplica que el "problema" de la falta de psicólogos clínicos es España "no es del año pasado, ni se debe a la pandemia", sino que es "estructural". "Epeoró durante la pandemia, pero es un tema estructural. En número de psiquiatras, estamos un poco por debajo de Europa, pero en psicólogos clínicos estamos a año luz, y esto no se arregla fácil", señaló.

Así, la psicóloga denunció que "menos de 200 personas al año consiguen ser especialistas", y criticó que "es más fácil conocer a un marqués que a un psicólogo clínico en España". "Hay muy pocos, y esto es algo estructural", subrayó.

En este sentido, Navarro lamentó que "esto provoca listas de espera para la primera visita que al paciente se le hacen eternas y tiene que buscar otro recurso". Además, también "provoca diferencias en los pacientes entre las familias que lo pueden sufragar y los que no porque no son tratamientos de un día", y se "da un servicio de peor calidad, aunque el profesional esté bien formado, porque ves a un paciente cada cuatro meses tres cuartos de hora". "Hace falta un cambio de prioridades, es una política de Estado. ¿A qué queremos destinar recursos? No hay para todo y habrá que priorizar", defendió.