Tras la polémica generada en torno a las medidas de ahorro energético del Gobierno, la sindicalista Afra Blanco asegura en laSexta Noche que la norma le parece de una "lógica aplastante" y critica duramente la respuesta del PP.

"Me parecen surrealistas, por no usar otro término, las reacciones que hemos podido ver a manos de líderes del PP porque el 21 de julio Feijóo instó al Gobierno a que implementara este tipo de medidas", afirma.

Afra Banco apunta que "cuando la señora Ayuso sale frivolizando, frivoliza sobre la propuesta de Feijóo y sobre la solidaridad de Europa".

En este sentido, la sindicalista destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está diciendo a los comerciantes que van a pagar ellos de su bolsillo la seguridad de las calles con sus beneficios".

"¿De qué estamos hablando, de que salga Ayuso diciendo que no va a cumplir con una norma que se implementa?", se pregunta Afra Blanco, que añade tajante: "Esto me recuerda un poco a cuando ella señalaba a Cataluña y a la Generalitat que decía que no iba a cumplir y pedía aplicar el artículo 155 de la Constitución".

Por otro lado, Afra Blanco prevé en laSexta Noche un "otoño complejo": "La subida del SMI y de los salarios es indiscutible". Puedes ver parte de su intervención en el programa en el vídeo que se incluye a continuación.