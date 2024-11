Las pensiones y su sistema actual ha sido tema central del debate en laSexta Xplica. Y en un momento, Joanen Cunyat, portavoz de la Mesa Estatal por el Blindado de las Pensiones, ha asegurado a Javier Díaz-Giménez que "las pensiones no se tocan".

"La solidaridad siempre es una muy buena campaña y un muy buen eslogan. Creo que nuestro sistema público de pensiones es muy solidario. Creo que somos 48 millones de pensionistas presentes y futuros. Una cosa es que tú consideres que es un disparate", comenta Joanen al tiempo que Díaz-Giménez le interrumpe para decir que no hay 48 millones de pensionistas.

Tras ello, el portavoz ha añadido que las pensiones es como la democracia y que no se debería tocas: "No tenemos que aceptar que nos enfrenten a los jóvenes, a los trabajadores y a los pensionistas. Hay dos cosas que son estructurales en este país. Una es la democracia y la segunda es las pensiones. Nadie se pregunta si la democracia es sostenible, porque la democracia cuesta dinero, y se invierte para mantenerla y mejorar su calidad. Con las pensiones tiene que ser igual. Las pensiones no se tocan".