David Muñoz: 'Mi equipo este año será la primera vez que no sea mileurista'

El chef David Muñoz visita el plató de ‘laSexta Noche’ para hablar sobre su restaurante DiverXo, sobre una carrera plagada de éxitos con tres estrellas Michelin a sus espaldas y, en definitiva, sobre una forma de vivir y de sentir que define su forma de enfrentarse al apasionante mundo de la gastronomía. Muñoz es partidario de la experimentación en facetas culinarias que están tradicionalmente un tanto anquilosadas y eso le ha valido no pocas polémicas. No obstante, el chef no evita la disputa pues, afirma, "en la discrepancia con educación y razonada se encuentra el progreso".

